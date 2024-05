Das juristische Tauziehen um den Chefposten im weltberühmten Gartenreich Dessau-Wörlitz geht in die nächste Runde. Die frühere Direktorin Brigitte Mang erstritt am Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht in Halle den nächsten Teilerfolg. Das teilte der Vize-Gerichtspräsident Reinhard Engshuber MDR SACHSEN-ANHALT mit.