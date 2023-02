Mit dem Gästebeitrag sollen sich die Urlauber an den Unterhaltskosten für die zahlreichen Sehenswürdigkeiten in der Stadt beteiligen, sagte der parteilose Bürgermeister André Seidig MDR SACHSEN-ANHALT. Dafür würden sie in einigen Geschäften Rabatte erhalten. Zudem könnten sie die "Welterbe-Card" 20 Prozent ermäßigt kaufen, mit der sie kostenfreien Eintritt oder Rabatte für zahlreiche Sehenswürdigkeiten in der Region erhalten.