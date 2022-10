In Wittenberg sollen in Zukunft nicht nur Übernachtungsgäste, sondern auch Tagestouristen eine Abgabe von zwei Euro zahlen. Die Stadt rechnet mit Jahreseinnahmen von mindestens 240.000 Euro. Ab 2023 soll der neue Beitrag zunächst für Übernachtungsgäste fälig werden, ab 2024 dann auch für Tagesgäste. Für die Einführung hatte die Stadt mehrere Modelle geprüft. Touristinnen und Touristen sollen dann eine Vorteilskarte erhalten, und damit etwa ermäßigten Eintritt in Museen.

In Naumburg wurde kürzlich ebenfalls ein Gästebeitrag von 2,40 Euro pro Person und Übernachtung vom Gemeinderat beschlossen. Bisher gibt es in Naumburg eine Kurtaxe für Übernachtungsgäste, die während der Hauptsaison 2 Euro, während der Nebensaison 1,50 Euro pro Tag und pro Person kostet. Der Gästebeitrag soll die Kurtaxe ersetzen und das ganze Jahr gelten.



Die neue Regelung soll am 1. Januar 2023 in Kraft treten und für das gesamte Gemeindegebiet gelten. Die Kurtaxe ist bisher nur in bestimmten Gebieten fällig. Mit den Einnahmen will die Stadt nach eigenen Angaben die touristische Infrastruktur erhalten und erweitern.