Durchsuchungen Razzia gegen "Hells Angels" in der Region Anhalt

In mehreren Bundesländern hat es Durchsuchungen gegen die Vereinigung "Hells Angels" gegeben, darunter in Sachsen-Anhalt. In Coswig wurden Wohnräume und Fahrzeuge durchsucht. In Berlin war eine Untergruppe der "Hells Angels" verboten worden.