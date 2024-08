Hunde-Wissenschaftlerin Juliane Bräuer sagt, es gebe wenig Zweifel, dass es gut ist für beide, also für Hund und Besitzer. "Wir wissen, dass Hund und Besitzer eine enge Beziehung haben. Es kommt zur Ausschüttung von einem Bindungshormon, sowohl beim Hund als auch beim Besitzer, wenn sie sich anschauen oder berühren. Ähnlich wie eine Mutter-Kind-Bindung." Hunde sind soziale Tiere, die nicht allein sein wollen. Die Forschung zeigt, dass das Zusammensein mit Hunden gesund ist für den Menschen und z.B. den Blutdruck senken kann. Außerdem könne es die Arbeitszufriedenheit beim Besitzer steigern, oft auch bei Kollegen. Spaziergänge mit dem Hund könnten zur Arbeit, in der Mittagspause und auf dem Nachhauseweg erledigt werden. So könne man theoretisch auch mal länger arbeiten.



Beachten sollte man laut Bräuer bei einem Hund im Büro, dass Kolleginnen und Kollegen allergisch oder ängstlich reagieren können. Sprich: Alle Kolleginnen und Kollegen müssen mit dem Hund im Büro einverstanden sein. Die Hundebesitzer müssten große Rücksicht nehmen und die Regeln beachten. "Man sollte sich als Hundebesitzer ganz klar sein, dass das ein Privileg ist. Und es sollte auch Tabus geben", so Bräuer. Die Wissenschaftlerin rät dazu, die Tiere nicht in jeden Raum rein zu lassen. Juliane Bräuer empfiehlt auch ein Türschild, dass den Hund in dem jeweiligen Raum ankündigt. Und sie sagt auch, dass sie vorher als Hundebesitzerin prüfen würde, ob der Hund zur Arbeitssituation im Büro passt. Denn es könne zum Beispiel mehr Dreck entstehen, der saubergemacht werden muss. Dadurch könnten Kosten entstehen. Das sollte vorher geklärt werden.



Die Wissenschaft ist laut Juliane Bräuer noch nicht soweit, dass man sehr viel darüber weiß, was genau ein Hund am Arbeitsplatz für Auswirkungen hat. Wissenschaftlerin Juliane Bräuer arbeitet mit an einem Pilotprojekt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dort können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter gewissen Vorrausetzungen ihre Hunde mit ins Büro bringen. Ziel des Projektes ist, herauszufinden, ob die Zulassung von Bürohunden zu einer Verbesserung des Arbeitsumfeldes führen kann. Insgesamt soll das Projekt zehn Monate laufen.

Bildrechte: Lionell Bischof