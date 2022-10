Überhaupt, so Patrick Thomalla, würden ihm die verrückten Ideen nie ausgehen: "Deshalb steht auf einer der Satteldecken auch ein Zitat von Nelson Mandela. "A winner is a dreamer, who never gives up" – Ein Gewinner ist ein Träumer, der nie aufgeben hat." Was Patrick Thomalla als nächstes ausheckt? Man darf gespannt sein.