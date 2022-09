Welche Erfolge schon zu verzeichnen sind? Rocco Dier steht im Flur eines Einfamilienhauses in Osterweddingen und reißt die Hände nach oben. "Wir stehen mitten im Erfolg", sagt der Malermeister und Ausbilder der Malerfüchse. Im Hintergrund arbeiten die neuen Auszubildenden des Magdeburger Unternehmens. "Sie sind erst seit zwei Wochen bei uns dabei und jetzt schon in der Lage, ein ganzes Haus mit Raufaser zu kleben", sagt Dier auf der Baustelle. "Das spricht doch für sich."

Seit Jahren klagen Handwerksbetriebe über Nachwuchsmangel. Anders die Malerfüchse: Neben 40 bereits ausgebildeten Fachkräften gehören 17 Lehrlinge zum Unternehmen. Es werden von Jahr zu Jahr mehr. Was machen die Malerfüchse also anders als andere Betriebe? "Wir bemühen uns einfach um die jungen Menschen", sagt Inhaber Robert Schütze. Und: "Wir versuchen, ihnen zu zeigen, dass auch das Handwerk und in unserem Fall der Beruf des Malers cool und modern sein kann."