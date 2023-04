Nele Nickel war vor drei Jahren von der Bereitschaftspolizei Halle an die Diensthundführerschule gekommen und Dex wurde ihr erster Diensthund. Die Spezialisierungsrichtung konnte sie sich nicht aussuchen, denn ausgebildet werden die Teams nach dem Bedarf der Landespolizei. "Also für mich ist es nicht einfach, einen Leichenspürhund zu führen. Man muss tatsächlich sagen, das ist die traurigste Spezialrichtung, die wir haben. Man freut sich nie. Man weiß immer, es geht um leblose Menschen oder auch um schwere Körperverletzungen. Und das lässt einen natürlich auch im Kopf nicht kalt."

Seiteneinsteiger bringen frischen Wind

Dass Nele zur Diensthundführerschule wechseln konnte, hat sie einem Pilotprojekt zu verdanken, dass Schulleiterin Katja Hillert angeschoben hat. Insgesamt vier Ausbilder werden in den kommenden Monaten in den Ruhestand gehen, das ist ein Drittel des Trainer-Teams an der Schule. "Natürlich ist Druck da, weiter Personal zu gewinnen und zu entwickeln. Wir sehen, dass wir tatsächlich neue Wege beschreiten müssen, indem wir das Wagnis eingehen, junge Kolleginnen und Kollegen zu übernehmen, die noch keine Vorerfahrung haben." Die Zentrale Schule für Diensthundwesen in der DDR in Pretzsch. Auf 60 Hektar war Platz für die Ausbildung von bis zu 200 Hunden. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Diensthundführerschule Sachsen-Anhalt

Jahrzehntelang kam der Nachwuchs für die Schule aus den Reihen der Diensthundführereinheiten des Landes Sachsen-Anhalt. Jetzt sollen auch junge Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger eine Chance bekommen, so wie Nele Nickel. "Wir hatten nie einen Hund in der Familie. Und da war es natürlich neu, dass erste Mal einen eigenen großen Hund an der Leine und noch dazu mit so einem Kampfgewicht! Das war eine ganz schöne Herausforderung."

Paten begleiten den Generationswechsel

Nach drei Jahren Ausbildung – unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Zeit – hat Nele im März 2023 ihre Leistungsrichterprüfung erfolgreich bestanden. Damit kann sie nicht nur Lehrgänge führen, sondern auch Hunde prüfen. Während der ganzen Zeit standen ihr und den anderen jungen Diensthundführern ältere Kollegen als Paten zur Seite, um den Generationswechsel an der Schule zu begleiten.