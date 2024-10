Archäologinnen und Archäologen haben bei Großzöberitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zwei mindestens 3.000 Jahre alte Gräber entdeckt. Dabei handelt es sich um sogenannte Hockergräber. "Die Menschen wurden mit angezogenen Knien auf der Seite liegend bestattet", sagte Dietlind Paddenberg, Projektleiterin beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt . In einem Grab habe zudem ein Gefäß als Beigabe gelegen. Die Grabungen laufen seit Juli und dauern noch einen Monat. Sie erfolgen vor der Errichtung eines Industriebaues.

Auch eine Linie von mindestens 30 Gruben wurde demnach entdeckt. "Derartige Grubenreihen kommen bislang nur in Großbritannien und Mitteldeutschland vor. In beiden Gebieten sind die Grubenreihen zwischen 3.200 und 2.600 Jahre alt", sagte Paddenberg. Es handelte sich demnach meist um viele hundert Meter lange Reihen aus rundlichen bis rechteckigen Gruben. In Großzöberitz wurde die Grubenreihe auf einer Länge von 145 Metern quer durch das künftige Industriegebiet freigelegt.