Bürgerversammlung Keine Einigung für geplante Asylunterkunft in Torgau

30. Oktober 2024, 05:00 Uhr

In Torgau sorgt eine geplante Flüchtlingsunterkunft seit Wochen für Unruhe. Der Landkreis will Asylbewerber in einem ehemaligen Hotel in der Innenstadt unterbringen. Die derzeitige Unterkunft ist laut Landratsamt marode und zu klein. Der Stadtrat hat sich einstimmig gegen die Pläne ausgesprochen. Am Montag wurde gab es dazu eine Bürgerversammlung. Dabei haben Vertreter des Landratsamtes die Pläne für die Unterkunft vorgestellt.