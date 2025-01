Die markante Villa mit dem stolzen Rennaissancegiebel am Wittenberger Marktplatz ist seit einigen Wochen nur noch sporadisch geöffnet. Wenn Schulklassen frühzeitig einen Besuch ankündigen, wird die Tür des prachtvollen Bauwerkes noch aufgeschlossen, alle anderen Interessierten bleiben außen vor.

Dabei sollte der Gebäudekomplex, der das Science-Center "Futurea" beherbergt, das Aushängeschild der Stickstoffwerke sein. Ein Museum, das sich auf mehreren Etagen mit den vielfältigen Möglichkeiten der Chemie beschäftigt: modern, anschaulich, interaktiv. SKW ließ eigens dafür heruntergekommene Bürgerhäuser sanieren – Geld schien keine Rolle zu spielen. Es ist in der Lutherstadt kein Geheimnis, dass ein zweistelliger Millionenbetrag geflossen ist.

Nun ist das Museum fast immer geschlossen, um Personal zu sparen. Carsten Franzke, der Geschäftsführer der Stickstoffwerke, spricht von einem bitteren, aber notwendigen Schritt. Man müsse inzwischen überall sparen, sagt er. "Wir stehen als Unternehmen vor einer Situation, dass wir absolut nicht wettbewerbsfähig sind. Die Wirtschaftlichkeit steht in Frage. Kurzfristig müssen wir damit umgehen und das heißt: die Kosten optimieren. Dazu gehört leider das Futurea."

Dass die Stickstoffwerke derart auf die Ausgabenbremse treten, ist für die Wittenberger neu und ungewohnt. In den vergangenen Jahren hat die Lutherstadt stark vom Düngemittelgiganten im Stadtteil Piesteritz profitiert. SKW verdiente mit der Herstellung von Ammoniak und Harnstoff gutes Geld und gab einen Teil der Gewinne zurück.

In guten Zeiten zahlte das Unternehmen 20 bis 30 Millionen Euro pro Jahr Gewerbesteuer. Nutznießer: die Stadt Wittenberg. Außerdem investierte SKW viel Geld im Umfeld – in Piesteritz wurde ein Ärztehaus, eine Bildungsakademie, eine Werksfeuerwehr und mehrere Kindergärten gebaut – die Einrichtung immer auf dem neuesten Stand. Dazu wurde viel Geld gespendet: für die Kinderklinik, für die Digitalisierung von Schulen und für Kulturveranstaltungen. Kaum jemand im Landkreis Wittenberg würde die immense Bedeutung der Stickstoffwerke in Frage stellen.