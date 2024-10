Auch Kanzler Scholz räumte Schwierigkeiten in der Ampel ein, forderte die Koalitionspartner aber zur Weiterarbeit bis zum Ende der Wahlperiode auf. In der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" sagte der SPD-Politiker, wer von den Bürgern ein Mandat zum Regieren bekommen habe, müsse seine Aufgaben erfüllen. Das sei eine Pflicht. "Und da sollte sich keiner einfach in die Büsche schlagen. Mein Stil ist das jedenfalls nicht." Er wolle gar nicht drum herumreden: "Aus meiner Sicht ist es schon manchmal sehr schwer, all die vielen Streitigkeiten durchzustehen und alles dafür zu tun, dass gute Ergebnisse dabei herauskommen."