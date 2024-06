Doch um das zu erreichen, braucht es Unmengen an Strom. Franzke sagt, unterm Strich koste das so viel Geld, dass seine Firma unwirtschaftlich würde, solange andere Länder mit der klassischen Produktion weitermachten.

Der SKW-Chef plädiert deshalb dafür, sich der Klimaneutralität anders zu nähern. Er würde das CO2, das bei ihm übrig bleibt, gerne erst einmal speichern: "Ich nehme das Erdgas, scheide das CO2, das über Dach geht, ab, verbringe das in eine Pipeline, die noch entstehen muss und verbringe das in den Boden. Das wäre technologisch in einem Rahmen." Dafür müsste Franzke Investitionen tätigen.