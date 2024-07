Das Wittenberger Unternehmen Tesvolt kann einen millionenschweren Batteriepark in Rheinland-Pfalz errichten. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden nun die Verträge dafür unterschrieben. Es handelt sich demnach um den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. In etwa einem Jahr sollen den Angaben zufolge die großen Speicher fertig sein. Geplant sei, sie kommenden Sommer in der Nähe von Worms aufzubauen.

Am Unternehmenssitz von Tesvolt in Wittenberg-Piesteritz entsteht derweil ein Neubau, in den die Firma nach eigenen Angaben zunächst 30 Millionen Euro investiert. Für Anfang September kündigte das Unternehmen an, eine neue Tochtergesellschaft vorzustellen. Damit wolle man in den wachsenden Markt für eine saubere Schifffahrt einsteigen.