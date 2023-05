Batterieunternehmen Uni Magdeburg und Tesvolt wollen gemeinsam Fachkräfte ausbilden

Das Unternehmen Tesvolt Die Tesvolt AG ist 2014 in Lutherstadt Wittenberg gegründet worden und hat mittlerweile etwa 300 Mitarbeitende. Das Unternehmens entwickelt Lithium-Stromspeicher. Solche Energiespeicher sind wichtig, wenn Strom erzeugt wird und nicht abgeleitet werden kann. Für Wind- oder Solarparks werden Speicher genutzt, um die Energie aufzufangen, die später benötigt wird. Tesvolt fertigt seine Produkte in einer CO2-neutralen Gigafactory in Wittenberg. Die Speicher werden weltweit eingesetzt, etwa in der Fischzucht in Norwegen, auf Avocadofarmen in Australien oder in einen Nationalpark in Patagonien. Auch der Speicher der größten Elektroauto-Ladeanlage von Tesla stammt aus Wittenberg. Das Unternehmen hat mehrere Auszeichnungen erhalten, u.a. den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie "Aufsteiger".