Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalts Großstädten Magdeburg und Halle ist im Jahr 2021 gewachsen. Damit liegen die beiden Kommunen nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden nicht im Bundestrend.



Das BiB hatte am Montag gemeldet, dass Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern durch Umzüge innerhalb Deutschlands so deutlich an Bevölkerung verloren haben wie zuletzt 1994. Die Zahl der Fortzüge in kleinere Städte und ländliche Gebiete sei 2021 im Vergleich zu 2019 um 1,8 Prozent gestiegen. Zugleich gingen weniger Menschen in die großen Städte.