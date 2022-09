Mehrere Stadtwerke in Sachsen-Anhalt haben die Bundesregierung zu mehr Unterstützung bei der Sicherstellung der Energieversorgung aufgefordert. In einem Offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) heißt es, durch die rasant steigenden Energiepreise gerieten viele Haushalte und Unternehmen finanziell an die Grenze der Zumutbarkeit.