Manche gehen bewusst ins Gefängnis

Immer wieder geistert aber durch die Medien, dass vor allem arme Menschen wegen relativ geringer Strafen im Gefängnis landen. Das liegt an folgendem Problem: Verhängt ein Gericht eine Geldstrafe, dann passiert das nach Tagessätzen. Ein Tagessatz ist die Summe, die die betreffende Person aktuell netto pro Tag verdient.

Das Justizministerium in Sachsen-Anhalt hat keine Befürchtungen, dass es eng wird in den Gefängnissen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa Wer also beispielsweise ohne Vorstrafen wegen mehrfachen Schwarzfahrens verurteilt wird, muss mit einer Geldstrafe von rund 40 bis 50 Tagessätzen rechnen. Wer beispielsweise rund 1.200 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, kommt auf eine Strafe von 1.600 bis 2.000 Euro. Viel Geld, das aber auch abgearbeitet werden kann. Es gibt Menschen, so der Pressesprecher des Justizministeriums, Danilo Weiser, die auch ganz bewusst auf eine Ratenzahlung verzichten – und ins Gefängnis gehen, weil sie keine Schulden durch einen Minikredit haben wollen, nachdem sie beispielsweise einen Minikredit aufgenommen haben.

Sommer hinter "schwedischen Gardinen"?

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt in den kommenden Monaten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Nach den Worten von Ministeriumssprecher Weiser wird der Vollstreckungsaufschub der Ersatzfreiheitsstrafen nach und nach abgearbeitet. Das hänge von der jeweils gesetzten Frist der Staatsanwaltschaft ab. Derzeit beträgt die Auslastung der Gefängnisse knapp 82 Prozent. Der Anteil der Menschen, die in Sachsen-Anhalt eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, liegt im Schnitt bei zehn Prozent.

Eine Überbelastung ist nicht zu befürchten. Danilo Weiser Sprecher des Justizministeriums Sachsen-Anhalt

Ersatzfreiheitsstrafen bundesweit auf dem Prüfstand

Erst vergangene Woche hatten die Justizministerinnen und Justizminister der Länder darüber in Bayern diskutiert. Die Ressortchefs waren sich einig, dass die Zahl der Menschen, die in den Gefängnissen Ersatzfreiheitsstrafen absitzen, reduziert werden sollte. Die Justizministerkonferenz hat nun Bundesjustizminister Buschmann gebeten, zu prüfen, ob und in welcher Form hier Reformbedarf besteht.