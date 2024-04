Während der Veranstaltung am Samstag habe die Polizei die Teilnehmenden gut geschützt, so der Eindruck des Organisators. Während des Demonstrationszuges durch die Stadt waren an verschiedenen Stellen Kundgebungen gehalten worden. Die Polizei hatte dabei "vor allem den Schutz nach außen im Blick", beschrieb Jentsch.

In Schönebeck findet bereits seit vier Jahren der Auftakt der CSD-Saison statt. Erstmals in diesem Jahr gibt es in Sachsen-Anhalt zehn CSDs. Bis zum 17. Oktober folgen Veranstaltungen unter anderem in Dessau-Roßlau (18. Mai), Salzwedel (1. Juni), Wernigerode (8. Juni) und erstmals in Köthen (15. Juni) sowie Zeitz (31. August).