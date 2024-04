Der Landtag von Sachsen-Anhalt hatte lange darüber gestritten, ob und wenn, wer Geld zur Verfügung stellt. Wie CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Krull MDR SACHSEN-ANHALT in der vergangenen Woche mitteilte, werden vom Land 200.000 Euro eigens für die Bekämpfung des Goldafters bereitgestellt. Die Mittel beziehen sich auf alle vom Goldafter betroffene Regionen im Land und müssten aber von den Kommunen beim Landesverwaltungsamt noch beantragt und anschließend bewilligt werden.

Bürgermeister Jahn zufolge wolle man in Jessen aber nicht so lange warten, da die Raupen jetzt bekämpft werden müssten. "Wir müssen die Bevölkerung schützen", sagte Jahn. Deshalb gehe die Stadt in finanzielle Vorleistung.