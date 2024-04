Vor zehn Jahren, am 24. April 2014, eröffnete in der Talstraße 23 die Kunsthalle "Talstrasse". Reizvoll gefächert steht der Neubau des Halleschen Architekten Uwe Franz am Kröllwitzer Saaleufer, in Kontrast zu der spätklassizistischen Villa, die viele Jahrzehnte allein die Nummer 23 in der Talstraße ausmachte, den imposanten Felsengarten mit 25 Metern Höhenunterschied im Rücken. Seit 1991 gibt es hier Kunstausstellungen, seit April 2014 nunmehr mit angeschlossener Kunsthalle.