In der Landeshauptstadt Magdeburg erhalten derzeit 13 von insgesamt rund 3.100 Beschäftigten in der Kernverwaltung eine Zulage. Das betrifft laut Stadt Ärzte des Gesundheitsamtes und einen Ingenieur. In Halle werden nach Angaben der Stadt elf Beschäftigte der Verwaltung übertariflich bezahlt. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erklärte, er zahle keine übertariflichen Zulagen, der Landkreis Wittenberg nur in sehr dringenden Fällen.