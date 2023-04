Stichwort: Nachbarschaftshilfe in Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt will älteren und pflegebedürftigen Menschen künftig ermöglichen, länger selbstständig im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu leben und pflegende Angehörige entlasten. Dafür wurde das Modellprojekt "Nachbarschaftshilfe Sachsen-Anhalt" ins Leben gerufen, das aus dem Corona-Sondervermögen finanziert wird. Bis Ende 2026 sollen landesweit 20 sogenannte Servicepunkte entstehen, die als Informations-, Kontakt- und Vermittlungsstellen für Pflegebedürftige dienen. Ziel des Projektes ist es, die in Landkreisen und Städten vorhandenen Strukturen ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe zu stärken und auszuweiten. Das Projekt leitet die Gesellschaft für Prävention im Alter (PiA).