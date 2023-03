Pflegeverband DBfK erachtet Vier-Tage-Woche nur mit 32 Stunden und vollem Lohnausgleich für sinnvoll.

Überlegungen zur Vier-Tage-Woche am Universitätsklinikum Leipzig.

Forschung am Fraunhofer-Institut zur Zukunft der Arbeit in der Pflege.

Sirko Rabe ist seit 22 Jahren Krankenpfleger. Derzeit arbeitet er in der Helios Klinik Schkeuditz als Anästhesie- und Intensivpfleger - zuweilen auch in der Notaufnahme. Seit 15 Jahren ist er außerdem als Betriebsrat tätig und kennt sich mit den komplizierten Vertrags-, Gesetzes- und Tarifbestimmungen im Gesundheitswesen bestens aus. Die Vier-Tage-Woche sei bisher noch kein Thema gewesen, sagt er im Gespräch mit MDR AKTUELL. "Ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz ist für Handwerksberufe oder andere Bereiche, wo es keinen kontinuierlichen Personalbedarf gibt", so Rabe. In Rettungswesen, Pflege und Klinikalltag hält er die Vier-Tage-Woche für eher "utopisch".

"Kontinuierlicher Personalbedarf" heißt dort, wo Sirko Rabe arbeitet, nichts anderes als 24-Stunden-Betreuung von Patientinnen und Patienten an sieben Tagen in der Woche. Hinzu komme, dass der Pflegebedarf pro Patient immer weiter steige, so Rabe. "Durch die moderne Medizin werden die Menschen immer älter und kommen mit immer mehr Vorerkrankungen in die Kliniken."

Zurückhaltend beim Thema Vier-Tage-Woche in der Pflege äußert sich auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK). "Das Thema Vier-Tage-Woche ist bisher nicht an uns herangetragen worden", sagt Marlies Biederbeck, die bei dem Pflegeverband unter anderem für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig ist. "Pflege ist ja ohnehin schon ein anstrengender Beruf und Vier-Tage-Woche bedeutet in der Regel längere Arbeitszeit an vier Tagen, um einen Tag frei zu haben", so Biederbeck. Denkbar hingegen sei eine Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden und vollem Lohnausgleich. Generell seien die Arbeitgeber gefordert, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten. "Da ist auch das Vier-Tage-Modell ein denkbares, aber ich kenne es aus der Pflege bislang nicht".

Pilotprojekt in Sangerhausen vor der Umsetzung