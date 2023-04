In der Pflege sind im vergangenen Jahr weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Während im Jahr 2021 noch 56.300 neue Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen wurden, waren es 2022 nur 52.300 – ein Rückgang von 4.000 neuen Auszubildenden. Insgesamt befanden sich im vergangenen Jahr 146.500 Menschen in der Ausbildung zum Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns. Endgültige Ergebnisse seien voraussichtlich im Juli verfügbar, hieß es vom Statistischen Bundesamt.

Der bundesweite Rückgang zeigte sich dabei auch an den Zahlen für Sachsen und in Thüringen. In Sachsen waren 2021 noch 3.435 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden, 2022 waren es 3.375. In Thüringen sank die Zahl in dem Zeitraum von 1.680 auf 1.599. Für Sachsen-Anhalt lagen für das Jahr 2022 zunächst keine Zahlen vor. 2021 waren hier 1.644 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden.