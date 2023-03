Förderprogramm gestartet Monatlich 125 Euro für Nachbarschaftshilfe in Sachsen-Anhalt

Die Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen in ihrem Alltag soll künftig mit 125 Euro monatlich vergütet werden. Sachsen-Anhalts Sozialministerin sagt, Ziel sei, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich zu Hause und damit in ihrem vertrauten Umfeld leben können. Dabei geht es um die Unterstützung bei der Organisation von Terminen oder bei Einkäufen.