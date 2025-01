Sachsen-Anhalts Kommunen sollen privates Feuerwerk zu Silvester einfacher einschränken können. Das haben die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und FDP am Donnerstag mit einem Antrag beschlossen. Damit haben die Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt künftig mehr Befugnisse, um privates Böllern einzuschränken. Ein generelles Böllerverbot lehnte das Parlament ab.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt reagiert mit der Debatte auf die Ereignisse zum vergangenen Jahreswechsel. In mehreren großen Städten, vor allem in Berlin, hatte es zum Teil gewaltsame Ausschreitungen gegeben. Fünf Menschen starben, zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte wurden verletzt. Es entstanden erhebliche Sachschäden. Auch in Halle und Magdeburg meldete die Polizei am Neujahrsmorgen Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Brände und Unfälle.