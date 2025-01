Messwerte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt gaben etwa für die Messstation Landshuter Allee in München stundenweise bis zu 714 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft an. Die Grenzwerte liegen bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Auch an mehreren Messstellen in Thüringen wurden nach MDR-Recherchen nach dem Silvesterfeuerwerk erhöhte Feinstaubwerte gemessen. Das Landesamt für Umwelt habe die Luftqualität in Erfurt an der Bergstraße und der Krämpferstraße und in Suhl an der Friedrich-König-Straße deshalb als schlecht eingestuft. Auch in Greiz und Altenburg habe es erhöhte Werte gegeben. Die Grenzwerte seien aber nicht überschritten worden.