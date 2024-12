Voriges Jahr zu Silvester sind viele Bewohner einer Wohngenossenschaft und Anwohner auf dem Brühl nicht mit Raketen und Böllern ins neue Jahr gestartet, sondern mit einer anderen Art von Feuerwerk . Und zwar mit einer LED-Installation an einem Haus, das wie ein Feuerwerk aussah. "Die Reaktionen waren toll. Leute, die richtiges Feuerwerk machten, haben ungefähr 100 Meter vor unserem Haus nicht geballert. Es war eine Wohltat für Spaziergänger, Anwohner und Haustiere. Und wir konnten das LED-Licht in Ruhe genießen", erinnert sich der Projektleiter Holm Krieger.

Doch diese Feuerwerks-Form wird es dieses Jahr Silvester in Chemnitz nicht geben: Holm Kriegers Mitstreiter seien in der Kulturbranche tätig und hätten keine Zeit. Um all die LEDs und Kabel zu verlöten und zu verkabeln, seien zwei, drei Arbeitstage nötig. "Vielleicht machen wir es 2025 wieder - zum Ausklang des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz", lässt Holm Krieger die Chance auf stilles Silvester im Raum stehen. Er befürchtet, dass auch dieses Jahr wieder viele in der Silvesternacht zum Brühl kommen, um zu knallen, weil der Schall durch die Häuserwände stark reflektiert und es dadurch besonders laut klingt.