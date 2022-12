3.000 Jahre alte Technik

Seit Jahren engagieren sich Flößer in mehreren europäischen Ländern, um die Flößerei wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und die Erinnerung daran wachzuhalten. Schon in der Bibel ist die Flößerei erwähnt - vor 3.000 Jahren sollen mit der Kraft des Wassers Baumstämme über große Strecken transportiert worden sein. Jahrhunderte lang dienten Flüsse und Bäche als Transportmittel für Holz. Stämme in – je nach Bedarf - verschiedener Größe wurden ins Wasser gerollt und von der Strömung an den gewünschten Ort transportiert. Die Flößerei ist in Sachsen-Anhalt heute nur noch als Brauchtum erhalten - wie hier beim Flößerfest im Vogtland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Flößerei des Königs

Zum Beispiel auch nach Kötzschau im Süden von Sachsen-Anhalt. Dort stand eine der Salinen des Königs, die viel Holz zum Verfeuern brauchte. Das Holz dafür kam aus dem Vogtland.

Heute ist die Saline verschwunden. Der Ende des 16. Jahrhunderts eigens gebaute Elsterfloßgraben ist nur noch ein Bruchteil dessen, was er in seinen Hochzeiten war. "Drei Meter war der Graben breit, und er floss viel schneller", weiß Frank Thiel. Frank Thiele (links) ist Vorsitzender der Internationalen Flößervereinigung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Magdeburger ist Vorsitzender der Internationalen Flößervereinigung. Mit breitkrempigem Hut und in schwarzem Cordanzug, der an eine Zimmermannskluft erinnert, ist er in seiner Freizeit als Flößer unterwegs, hat maßgeblich dazu beigetragen, den Antrag für die Unesco zu erarbeiten.

Schiff, Eisenbahn und Auto verdrängen das Flößen

Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das Flößen (bei zusammengebundenen Stämmen) oder Triften von Baumstämmen oder Scheiten weit verbreitet. Nach und nach wurde es durch die aufkommende Dampfschifffahrt aus den Flüssen verdrängt, und mit Eisenbahn und schließlich Auto gab es Alternativen für den Transport von Holz. Nur regional spielt die Flößerei noch eine Rolle. Im 19. Jahrhundert: Russische Flößer mit einem Schwimmer auf dem Fluss Pregel. Auch heute wird in Russland Holz auf Flüssen transportiert. Bildrechte: imago images/H. Tschanz-Hofmann

Technik nicht verschwunden

Weltweit wird die Kraft des Wassers als Transportmittel gerade in Flächenländern noch genutzt. In Norwegen, Finnland, Kanada, Russland, der Schweiz oder Spanien sind nach wie vor gewaltige Mengen an Holz auf dem Wasser unterwegs, das die Stämme gleichzeitig entsalzt.

"Die Flößer haben überall auf der Welt mit großer Spannung die Entscheidung erwartet", jubelt Frank Thiel. Jetzt ist die Freude riesig, und die Brauchtumshüter erwarten noch größere Aufmerksamkeit für die Flößerei.