Seit 2018 seien rund 2,7 Millionen Euro an Fördermitteln geflossen. Das Ziel der Landesregierung: höchstens 15 Minuten bis zum nächsten Ladepunkt. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Laut Bundesnetzagentur stehen bisher 1.123 E-Ladesäulen in Sachsen-Anhalt. Damit liegt das Land hinter den meisten Bundesländern zurück, darunter auch Thüringen und Hamburg, die weniger Einwohner haben.

So müsse eine Abrechnung über das EC-System möglich sein, was Kosten verursache – unabhängig davon, wie viel Strom geladen werde, sagt Thomas Pietsch, Geschäftsführer der Städtischen Werke Magdeburg. "Das kann sich kaum jemand vorstellen. Wenn ein Wagen zwei Stunden vor einem Einkaufszentrum steht, dann lädt der dort 20 Kilowattstunden, das sind 10 Euro. Es sind also Kleinstbeträge, und die Daten werden dann mit Riesenaufwand durch diese Republik gewälzt."