Angesichts der Inflation und hoher Energiepreise reagieren einige Kommentatoren auch sehr emotional auf die Idee einer Feuerwehrabgabe und verbinden ihre Ablehnung mit einer grundsätzlichen Kritik an Bundes- und Weltpolitik. So schreibt eine Nutzerin etwa: "Wenn der Bürger am Monatsende noch einen Groschen übrig haben sollte, vielleicht. Die Regierung schleudert ohne zu überlegen Geld, was ihr nicht gehört, zum Fenster raus. Bitte dort zuerst nachfragen."