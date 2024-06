Michael Schmidt, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Sachsen-Anhalt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man erwarte eine deutliche Euphorie: "Wir hoffen, dass die deutsche Mannschaft – davon hängt sehr Vieles ab – weit kommt. Dann wird man diese Welle in der Gesellschaft und bei den Fans und natürlich auch in der Gastronomie spüren. Von daher wäre es natürlich toll, wenn gerade die ersten drei Spiele mit positivem Ergebnis für Deutschland ausgehen." Erfahrungsgemäß gehen mehr Fußballfans in die Kneipen, wenn die Mannschaft länger im Turnier bleibt.