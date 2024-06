Bier , Chips und Schaumwaffeln im Fußballlook sind in dieser Woche beim Discounter im Angebot. Und die Leute greifen vor der Fußballeuropameisterschaft gerne zu, sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland: "Wir sehen deutlich, dass Lebensmittel zu diesem Anlass natürlich besonders beliebt sind. Das sind Chips, Bier, aber auch Grillartikel. Also, wenn man gemeinsam Fußball schaut, dann hat man natürlich auch den Bedarf, Snacks, Grillgut, Getränke und weitere Lebensmittel einzukaufen. Aber auch Fanartikel: Schals, Fahnen, Dekoartikel. Über 30 Prozent haben gesagt, dass sie hier zugreifen werden."

Auf dem Augustusplatz in Leipzig werden die Gerüste für die Fan-Meile zum Public Viewing zusammengebaut. Die großen UEFA-Banner hängen schon. Schwarz-rot-gold sieht man hier noch nicht. "Das geht auch ohne", findet ein Passant. "Man kann auch so eine gute Stimmung und Atmosphäre machen." Auch andere verzichten lieber auf Fanartikel. "So verrückt bin ich nicht mehr", lacht ein Mann. Andere wiederum finden Freude daran. "Meine Mutter und ich fahren zu Olympia und deshalb haben wir schon diese schönen Schmink-Fähnchen zuhause", erzählt eine Leipzigerin. Ein anderer Fan greift einfach auf die Sachen aus den letzten Jahren zurück: "Also, Kleinigkeiten werde ich dieses Jahr noch kaufen, aber Trikots und Fahnen und sowas habe ich eigentlich noch von den letzten WMs und EMs."