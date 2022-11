In der Jugendanstalt in Raßnitz im Saalekreis haben demnach 24 Gefangene einen Haupt-, Real oder erweiterten Realschulabschluss gemacht, sechs Personen schlossen die Realschule während ihres Aufenthaltes im Gefängnis in Burg ab. Vier Männer haben einen integrierten Abschluss gemacht und den Schulabschluss im Rahmen der Ausbildung erworben.