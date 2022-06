Das Justizministerium Sachsen-Anhalt hat eine Stabsstelle für "Strategisches Personalmanagement der Justiz" eingerichtet. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Die Stabsstelle soll das Personalmanagement der Justizbereiche bündeln, das vorher auf verschiedene Stellen verteilt war.

Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) bezeichnete die Deckung des Personalbedarfs in den kommenden Jahren als "eine der größten Herausforderungen". Es stehe ein gewaltiger Generationswechsel bevor. Es gebe Bedarf an Staatsanwälten und Richtern, Beschäftigten in den Gefängnissen sowie im Sozialen Dienst der Justiz. Die neue Stabsstelle soll sich auch um Ausbildung kümmern.