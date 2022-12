Duderstedt geht davon aus, dass die Preise für Weihnachtsgänse und -enten im nächsten Jahr weiter steigen werden. "Aber ich bin Optimist", sagt er über sich selbst. Im nächsten Jahr will der Landwirt am liebsten weitermachen wie bisher, auch wenn die Produktion noch teurer wird. Am Ende hänge alles davon ab, ob die Leute die Preise auch in Zukunft mittragen werden.