Das Landratsamt Pirna warnte indes für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vor einer weiteren Verbreitung der Tierseuche. Das Risiko der Einschleppung in Hausgeflügelbestände sei so hoch wie noch nie. Als Grund nannte die Kreisverwaltung, dass die Viren aufgrund kühlerer Temperaturen und schwächerer Lichteinstrahlung besser überdauern könnten. Halterinnen und Halter sollten ihre Bestände deshalb schützen. Die Viren werden unter anderem von Zugvögeln verbreitet und können bei einer hohen Infektionsdosis auch auf den Menschen übertragen werden. Um die Viruserkrankung zu bekämpfen, werden in Verdachtsbetrieben Tiere getötet. Ein Ausbruch der Vogelpest ist anzeigepflichtig.

Auch in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es nach einer Rassegeflügelausstellung mehrere Ausbrüche gegeben. Die Gemeinde Uckerland in Brandenburg meldete am Montag ebenfalls einen Geflügelpestausbruch und stellte einen Zusammenhang mit der Ausstellung in Demmin her, wonach die Erreger von da eingeschleppt worden sein sollen.