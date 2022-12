Gegen Mitnahmeeffekte Regierung will Gas- und Strompreiserhöhungen genau überprüfen

Die Bundesregierung will Tariferhöhungen bei Strom und Gas genau unter die Lupe nehmen. Versorger dürften ihre Preise bis Ende 2023 nur erhöhen dürfen, wenn das "sachlich gerechtfertigt ist", heißt es in den Gesetzentwürfen der Bundesregierung zur Strom- und Gaspreisbremse, die in den Bundestag eingebracht wurden.