Zuvor hatte der DWD am Donnerstag vor extremer Hitze im Süden und Osten des Landes gewarnt. Es hatte im Verlauf der Woche bereits Gewitter gegeben, so zum Beispiel in der Nacht zum Mittwoch. In Magdeburg hatte ein umgestürzter Baum eine Straßenbahnoberleitung beschädigt. Auch in Dessau-Roßlau war ein Baum umgestürzt.