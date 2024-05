Durch den neuen Verteilschlüssel befürchtet der Jugendklubleiter, dass bereits etablierten Angeboten, wie historisch gewachsene Klubs in Tangermünde und Havelberg, nicht mehr genügend Geld zur Verfügung steht. Von dort werden auch kleineren Ortschaften mit aufsuchender Jugendarbeit versorgt. Er wünscht sich eine Debatte in der Öffentlichkeit und fragt "Wieviel Kinder- und Jugendarbeit wollen wir uns gesellschaftlich leisten?"

Das Beibehalten der jährlichen Gesamtsumme für den gesamten Landkreis sei wegen der Kostensteigerungen defacto ein "Sterben auf Raten". An seiner Einrichtung, dem Shalomhaus in Tangermünde steigen die Mehrkosten bei Personal, Strom und Heizung. Wenn ihm nun 23.000 Euro im Jahr weniger Förderung zugesprochen werden, hieße das Einschränkungen. "Aktionen wie der selbstverwaltete Jugendtreff im Container in Hämerten wären ohne eine Fachkraft für mobile Jugendarbeit dann nicht mehr möglich. Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit und benötigt Personal."