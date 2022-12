Dirk Urban vom DRK in Zeitz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, manchmal würden er und seine Kollegen ausrücken, um etwa ungefährliche Schnittverletzungen zu behandeln: "Wir hatten den Fall, da hat sich jemand mit dem Hornhobel in die Ferse geschnitten. Leicht. Als wir kamen, war das nicht so dramatisch. Es blutete leicht. Und er sagte selber, er kann kein Blut sehen. Er hat Angst, dass er umfällt."

Für den Vorstand des DRK in Zeitz, Ingo Gerster, ist das kein Spaß. Die Notfall-Sanitäter würden an anderer Stelle fehlen, wo sie vielleicht viel dringender gebraucht werden. Gerster sieht auch einen Fehler im Gesundheitssystem: "Wir werden gerufen, weil sich die Leute so lange Wartezeiten sparen wollen. Den Leuten ist nicht bewusst, was sie damit für eine Kette lostreten."