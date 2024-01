Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Straßen überfroren Glatteis in Sachsen-Anhalt: Glätteunfälle in Magdeburg und Dessau

12. Januar 2024, 15:51 Uhr

Sprühregen und frostige Temperaturen haben am Freitag in mehreren Regionen Deutschlands für gefährliches Blitzeis gesorgt. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes besonders die Gebiete zwischen Harz und Altmark betroffen. In Magdeburg und Dessau ist es zu Unfällen gekommen. Im Landkreis Wittenberg gab es Einschränkungen im Busverkehr. Der Nationalpark Harz warnt Besucher vor vereisten Wanderwegen.