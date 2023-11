Der Landesbauernverband Sachsen-Anhalt hat die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der EU begrüßt. Verbandspräsident Olaf Feuerborn (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Glyphosat sei ein wichtiges Werkzeug für eine erfolgreiche Landwirtschaft. Der Unkrautvernichter helfe beim Wasser- und CO2-Sparen, so Feuerborn. Gleichzeitig schädige es Unkräuter wie Disteln und Quecken bis in die Wurzelspitzen.