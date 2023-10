Die Meldezahlen seien vergleichbar mit Jahren vor der Corona-Pandemie, schreibt das Amt weiter. Nichts deute bisher auf eine frühe Grippewelle hin. Außerdem ist der aktuell nachgewiesene Subtyp (A/H3N2) des Influenza-Virus die Variante, die auch im vergangenen Jahr vorherrschend war. Sollte dieser Subtyp auch in diesem Jahr dominieren, rechnet das Landesamt für Verbraucherschutz wegen der guten Grundimmunisierung nicht mit einer starken Grippe-Welle in dieser Saison.

Die Welle in der vergangenen Saison verlief stark und früh. Sie startete in Sachsen-Anhalt im November 2022, hatte den Höhepunkt Anfang Dezember und war zum Jahreswechsel quasi beendet. Rückschlüsse auf den anstehenden Verlauf lässt das aber nicht zu, wie das Amt betont. Im vergangenen Winter hatten sich in Sachsen-Anhalt 18.577 Menschen mit der Influenza infiziert. Knapp die Hälfte davon waren Schulkinder. Es war die heftigste Grippewelle seit Jahren.