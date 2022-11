Bereits seit Anfang September – und damit ungewöhnlich früh – wurden in Sachsen-Anhalt pro Woche mehr und mehr Grippefälle an die Gesundheitsbehörden gemeldet. Den bisherigen Höchststand erreichte die diesjährige Grippewelle mit 177 Fällen in der Woche vom 07. bis 13. November. Laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt weist der frühe Anstieg der Fallzahlen auf eine erhöhte Zirkulation von Grippeviren und "einen heftigen Beginn der Grippewelle in Sachsen-Anhalt" hin.