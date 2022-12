Eine Welle an Atemwegserkrankungen bringt den Schulbetrieb in Sachsen-Anhalt durcheinander. Wie das Bildungsministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind einige Schulen zumindest teilweise bereits in den Notbetrieb gewechselt. So extrem sei die Situation lange nicht gewesen, sagte ein Sprecher des Landesschulamts Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Krankmeldungen sei aktuell sogar höher als in den letzten zwei Jahren Pandemie.