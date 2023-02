In Magdeburg sind demnach die Stadtgärtner bereits dabei, Beete statt im sogenannten Wechselfloor mit ganz- und mehrjährigen Stauden zu schmücken. In Wittenberg würden auch zunehmend Baumarten gepflanzt, die mit Trockenheit und Hitze klarkommen. Dazu zählten etwa Hopfenbuche und Purpur-Erle, so eine Sprecherin. Auch in Zeitz werden Arten verwendet, die Trockenphasen besser vertragen sollen.