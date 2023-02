Wo in Magdeburg neue Bäume gepflanzt werden Nach Angaben der Stadt wurden bis Ende 2022 im Baumhain im "Sauren Tal" 90 Bäume gepflanzt. Anfang des Jahres seien 253 Bäume am nördlichen Hohendodeleber Weg und 114 am Beyendorfer Kirchweg hinzugekommen. Im Februar sollen weitere 147 Bäume an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gepflanzt werden, zum Beispiel an Straßen, Schulen oder Kindergärten.