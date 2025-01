Auf der Grünen Woche in Berlin steht am Montag Sachsen-Anhalt im Fokus. Heimische Produzenten aus Altmark, Elbe-Börde-Heide, Saale-Unstrut oder Anhalt-Dessau-Wittenberg zeigen beim Sachsen-Anhalt-Tag ihre kulinarischen Angebote, darunter auch Neues.

Bildrechte: Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband

Jörg Bühnemann von der Agrarmarketing-Gesellschaft sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man freue sich, dass es diesmal auch eine Handvoll neue Aussteller gebe, etwa die "Blankenburger Mineralquelle" oder die "Kaffeemänner" aus Aschersleben. Die Rösterei kooperiert nach eigenen Angaben mit dem Weingut Klosterpforta und hat einen Weinkaffee auf den Markt gebracht. Das Sudenburger Brauhaus präsentiert seine wiederbelebte alte Biermarke "Puparsch Knall".



Neben Ländertagen gibt es auf der Grünen Woche auch Regionaltage. So war am Sonnabend bereits die Altmark dran. Sie zeigt Algen-Produkte aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel. Die Schneckenfarm aus Cobbel im Landkreis Stendal ist mit ihrer Schneckenleber-Pastete vertreten, diese werden als eiweißreicher Aufstrich "als gesunde Alternative" angepriesen. Aber auch traditionelle Produkte, wie den Salzwedeler Baumkuchen sowie Wurstwaren aus der Altmark werden in der Sachsen-Anhalt-Halle 23b gezeigt.